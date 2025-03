Luis Campos : La révélation de la presse anglaise qui va soulager le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, le PSG en a annoncé des signatures, mais le club de la capitale s’active sur d’autres dossiers désormais. En effet, il est question d’un nouveau contrat pour Luis Campos et les négociations sont en cours. Mais voilà que le Portugais aurait d’autres prétendants, mais ce mardi, la presse anglaise a donné une information qui devrait rassurer le PSG.

Au PSG, on veut prolonger Luis Campos. Une envie clairement affichée récemment par Nasser Al-Khelaïfi. En effet, après avoir échangé avec le président parisien, Olivier Tallaron avait fait savoir : « Est-ce que Luis Campos va prolonger au PSG ? Oui, c’est ce que nous a dit en tout cas le président Nasser Al-Khelaïfi tout à l’heure. Je discutais avec Luis Campos justement au sujet de son avenir et le président Nasser Al-Khelaïfi est venu tout de suite nous voir en disant: « Vous pouvez dire que je vous l’ai dit : Luis Campos est très heureux à Paris, je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici et je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG » ».

Quel avenir pour Luis Campos ?

Mais encore faut-il que le PSG et Luis Campos se mettent d’accord sur les termes d’un nouveau contrat. Actuellement, les négociations seraient en cours, mais un terrain peinerait à être trouvé, notamment pour des raisons économiques. De quoi faire craindre un possible départ de Campos en fin de saison ? Il y aurait des raisons de s’inquiéter puisque l’actuel conseiller sportif a notamment été annoncé dans le viseur d’Arsenal, Chelsea ou encore de l’Arabie Saoudite.

Rien du tout avec Arsenal !

Quid alors de l’avenir de Luis Campos ? Où officiera-t-il la saison prochaine ? Que le PSG se rassure un peu, il faudrait écarter Arsenal de l’équation. En effet, selon les informations de GiveMeSport, les Gunners n’auraient à aucun moment pris contact avec le Portugais. Le club londonien cherche pourtant bel et bien un nouveau directeur sportif, mais aux dernières nouvelles, c’est Andrea Berta, annoncé également au PSG en cas de départ de Luis Campos, qui serait le favori pour rejoindre Arsenal.