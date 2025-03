PSG : Jackpot à 75M€, une «crise» évitée de justesse

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a déboursé environ 75M€ pour s'offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Interrogé sur le transfert de l'attaquant géorgien, Massimo Mauro a affirmé que le Napoli avait pris la bonne décision. Selon l'ancien pensionnaire des Azzurri, Khvicha Kvaratskhelia aurait pu déclencher une crise si son transfert vers le PSG avait capoté.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté de recruter Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, le club de la capitale a finalement dû renoncer à l'idée d'attirer le Géorgien vers le Parc des Princes, et ce, parce que le Napoli s'est montré trop gourmand sur la plan financier.

Kvaratskhelia a signé au PSG

Malgré son échec pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia l'été dernier, le PSG est revenu à la charge au mois de janvier. Et cette fois, l'offensive parisienne a fait mouche. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait plier le direction du Napoli grâce à une offre à hauteur de 70M€, hors bonus.

«Une crise de rejet chez le joueur»

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro a validé le départ de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG. A en croire l'ancien joueur du Napoli, Aurelio De Laurentiis a évité une crise en bouclant la vente de l'international géorgien. « Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia au PSG ? Je ne veux pas aller à contre-courant, mais c'est bien comme ça. Il était impossible de renoncer à tout cet argent, soixante-quinze millions d'euros, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Ne pas le céder aurait pu créer autre chose, par exemple une crise de rejet chez le joueur, qui aurait pu être malheureux pendant six mois à cause de cette occasion manquée d'aller au PSG », a jugé Massimo Mauro. Pour rappel, Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé pour une durée de quatre saisons et demie avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2029.