«Michael Jordan du rugby», Antoine Dupont les fait halluciner !

Axel Cornic

Après la balade romaine face à l’Italie (24-73), le XV de France s’apprête à s’envoler pour Dublin, afin d’affronter l’Irlande à l’Aviva Stadium. Un défi de taille puisque les Irlandais restent sur deux victoires consécutives face aux Français, qui pourront tout de même compter sur leur capitaine Antoine Dupont pour essayer de rouvrir la course à la victoire finale du Tournoi des 6 Nations.

Un tout petit point a brisé les rêves de Grand Chelem. Battus par l’Angleterre (26-25), le XV de France est condamné à la victoire et si elle est arrivée face à l’Italie, c’est un tout autre défi qui se présente ce week-end. Antoine Dupont et ses coéquipiers vont en effet affronter ce qui se fait de mieux sur la planète rugby avec l’Irlande, double Championne en titre.

« Il est le remède contre un rugby terne »

Et à quelques jours de ce choc, un seul homme obsède la presse irlandaise ! Il s’agit évidemment de capitaine Dupont, qu’on semble craindre plus que tout au pays du trèfle. « Il est le remède contre un rugby terne » écrit The Irish Time. « Profitons-en pour admirer ce créateur unique en son genre. À Rome, Dupont a personnifié la description du génie selon le philosophe Arthur Schopenhauer. Il a créé des choses qu’aucun autre joueur sur la planète rugby n’est capable de faire. Sa palette de compétences est d’un niveau exceptionnellement élevé, il semble capable de tout faire ».

Antoine Jordan contre Scottie Gibson-Park ?

Les superlatifs ne s’arrêtent pas là, puisque pour The Irish Examiner le capitaine du XV de France est tout bonnement « unique », le comparant même à une légende vivante du sport mondiale qu’est Michael Jordan ! Pour le quotidien irlandais Antoine Dupont est clairement le « Jordan du rugby », dessinant d’ailleurs un duel avec un autre grand nom des Chicago Bulls avec Jamison Gibson-Park, comparé pour sa part à Scottie Pippen.