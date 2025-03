Antoine Dupont - Zinédine Zidane : L’incroyable rapprochement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis avril 2021, Yoann Huget a rendu hommage à Antoine Dupont, dont la voix porte au-delà de son sport. A l'instar de Zinédine Zidane, le joueur du Stade Toulousain est considéré comme un modèle à suivre. Sa légende pourrait bien rejoindre celle du champion du monde 1998 dans deux ans, en Australie.

Considéré comme le meilleur joueur de la planète, Antoine Dupont est rentré dans le cœur du grand public en remportant la médaille d’or lors des derniers Jeux Olympiques de Paris avec les septistes. Un peu à la manière de Zinédine Zidane, qui s’était fait un nom en remportant la Coupe du monde 1998. Comme l’ancien coach du Real Madrid, Dupont parvient à parler aux non-initiés, ce qui n’est pas donné à tout le monde selon Yoann Huget.

Dupont imite Zidane

« Dupont c’est le seul qui arrive à se sortir du sport, il représente le rugby, c’est une personnalité comme Zidane peut l’être. Quand Antoine prend la parole, il est écouté au-delà du sport. Il a gagné sur le terrain et en dehors. Quand il prend le risque de partir pour le rugby à VII, il se retrouve un peu seul car l’équipe de France fait un Tournoi mitigé et on lui rejette la faute dessus. Il fait ce choix car il y a les JO en France et il allé chercher le mérite tout seul » a confié l’ancien joueur du XV de France au cours d’un entretien accordé à l’Union.

Encore un cap à passer pour Dupont ?

Et comme Zidane, Dupont a l’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire du sport français. Pour cela, il faudra mener le XV de France sur le toit du monde en 2027. « La France a toutes les chances de l’emporter. Les Bleus auront pris un peu plus d’expérience, un vécu collectif qui n’est pas négligeable, des joueurs arriveront à maturité à ce moment-là. Il y aura une pression moins forte.que lors du Mondial en France, donc cette équipe sera parmi les favorites » a confié Huget ce lundi.