«Fils de p*te» : Cette star du XV de France lâche une réponse inhabituelle

Libéré par Fabien Galthié en plein milieu du Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a pu disputer la 18e journée de Top 14 avec son club de l’Union Bordeaux-Bègles. Et c’était sur la pelouse d’Aimé-Giral face Perpignan, ce qui a rappelé à l’ouvreur de 26 ans quelques mauvais souvenirs.

Après la défaite à Twickenham contre l’Angleterre, on risque de ne plus le voir en Bleu. Déjà écarté lors de la tournée d’automne, Matthieu Jalibert avait une dernière chance de revenir dans les grâces de Fabien Galthié avec la suspension de Romain Ntamack. Mais l’ouvreur a déçu, avec le sélectionneur du XV de France qui a finalement décidé de revenir sur son choix en optant pour Thomas Ramos. Et ce n’est pas fini, puisque le Toulousain devrait revenir dans le XV titulaire pour le choc contre l’Irlande.

Jalibert, le mal-aimé ?

Le week-end dernier, Jalibert a ainsi retrouvé son club de l’UBB pour affronter l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios. Et l’histoire s’est répétée ce week-end, puisqu’il était titulaire lors du déplacement à Aimé-Giral pour y affronter l’USAP. Lui et ses coéquipiers ont remporté la rencontre, mais ce qui s’est passé autour n’a pas vraiment ravi l’international français !

« Tu vas faire quoi toi fils de p*te ? »

Remplacé à la 70e minute, il a en effet été copieusement sifflé par le public perpignanais et sur son compte Instagram il a réagi avec ironie en écrivant : « Toujours bien reçu ici. Une belle image pour notre sport ». Ce message est sans aucun doute un clin d’œil à ce qui a pu se passer il y a deux saisons, lorsque Matthieu Jalibert avait déjà été pris pour cible par les supporters perpignanais. A l’époque, sa réaction avait toutefois été bien différente, puisqu’il avait répondu aux provocations en lançant : « Tu vas faire quoi toi fils de p*te ? ».