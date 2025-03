Dupont et le XV de France : Le sujet sensible qui fait parler en interne...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le XV de France dispute actuellement le Tournoi des 6 Nations, les hommes de Fabien Galthié peuvent éprouver quelques regrets concernant le début de la compétition. C'est d'ailleurs le constat que certains observateurs dresse depuis un moment maintenant puisque cette génération dorée portée par Antoine Dupont est certes très talentueuse mais manque de titres à son palmarès. Un sujet évoqué par Damian Penaud.

Le XV de France n'a pas vraiment à rougir concernant la qualité de son effectif. Les hommes de Fabien Galthié, menés par Antoine Dupont, sont parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais cela ne leur permet pas de triompher si souvent que cela puisque sous l'ère Galthié, seul un titre a été remporté. Le mois dernier, François Cros évoquait le sujet faisant débat dans la planète rugby : « On aimerait avoir un palmarès plus étoffé mais ça ne tient qu’à nous. C'est nous qui sommes sur le terrain et c’est à nous de faire les efforts nécessaires pour étoffer ce palmarès. On a un groupe qui vit bien, qui joue bien. Maintenant, il faut que ça concrétise. »

Ntamack - XV de France : Le scandale éclate enfin !

➡️ https://t.co/Uc2NyDXYJ4 pic.twitter.com/01cp9iEBjF — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

Un problème pour la génération Dupont ?

Si les déceptions sont difficiles à oublier, le XV de France présente un bilan largement satisfaisant mais on sent qu'il manque quelque chose. En attendant de savoir quel sera le résultat final de l'édition 2025 du Tournoi, Damian Penaud a abordé le sujet également. « C’est vrai qu’il y a beaucoup d’attente car on est une génération assez talentueuse. Et c’est vrai aussi que d’avoir ramené peu de titres (en réalité un seul tournoi gagné, le Grand Chelem de 2022, NDLR), ça fait réfléchir les autres et cette question revient souvent. Mais en toute franchise, je ne serais l’expliquer » explique-t-il au JDD.

Un retour aux affaires attendu

Au vu des résultats actuels, le XV de France peut encore prétendre à une victoire au Tournoi des 6 Nations mais la défaite frustrante face à l'Angleterre début février oblige les hommes de Fabien Galthié à se défaire de l'Irlande samedi prochain. Ce sera peut-être un pas de plus vers un nouveau trophée qui se fait grandement attendre, l'occasion de faire taire les critiques...