Antoine Dupont change d’équipe, il part sans son pote !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, star du XV de France, s'est illustré l’été dernier en remportant la médaille d'or en rugby à 7 lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Un parcours qui s'est fait sans Damian Penaud, son coéquipier en sélection qui aurait lui aussi voulu prendre la route du Stade de France pour l’événement.

En 2024, Antoine Dupont a pris la décision d’ouvrir une parenthèse dans sa carrière pour se lancer au rugby à 7, avec les Jeux olympiques de Paris en ligne de mire. Un choix payant pour la star du XV de France, qui avait notamment dû se résoudre à tirer un trait sur le Tournoi des Six Nations, remportant la première médaille d’or tricolore de l’événement aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. Seul protégé de Fabien Galthié à prendre part à cette aventure, Antoine Dupont aurait toutefois pu être accompagné d’un partenaire.

« Ça a été une discussion et ça ne s’est pas fait »

Interrogé par Le Journal du Dimanche, Damian Penaud reconnaît qu’il souhaitait lui aussi participer aux JO de Paris 2024. « J’ai déjà joué à VII et j’aurais bien aimé en refaire. Mais ça ne dépend pas que de moi. Je suis quand même sous contrat avec Bordeaux, c’est assez délicat que je ne sois pas là. Ça a été une discussion et ça ne s’est pas fait. Tant pis, c’est comme ça », regrette le joueur de 28 ans.

« 2028, ça sera trop tard »

Alors qu’une nouvelle occasion se présentera dans trois ans et demi, avec les JO de Los Angeles 2028, Damian Penaud assure que ce projet ne sera plus d’actualité pour lui. « Dans trois ans, je ne mettrai plus un pied devant l’autre (sourire). Ça sera trop tard », confie-t-il dans les colonnes du JDD.

Si Damian Penaud affirme qu’il ne sera pas présent aux États-Unis, Antoine Dupont a quant à lui laissé la porte ouverte. « Ça a été une aventure humaine, ça m’a apporté de l’expérience, même si c’est un sport différent. J’ai pu vivre une autre compétition à domicile incroyable. Une médaille d’or, ça change une vie. Cette médaille d’or nous unira pour toujours, déclarait la star des Bleus en novembre dernier. Quand on sort de Jeux olympiques que l’on vient de gagner, on a envie de se rabattre sur ceux d’après. On verra comment je suis physiquement et mentalement dans quatre ans. »