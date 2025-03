Antoine Dupont avec une star, la rencontre dévoilée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le XV de France se prépare pour un match crucial contre l'Irlande, une rencontre inspirante se profile à Marcoussis. Thierry Henry va rejoindre Antoine Dupont et ses coéquipiers ce dimanche pour partager son expérience. Une visite orchestrée par Fabien Galthié, visant à motiver les Bleus dans leur quête du Tournoi des Six Nations.

Deux semaines après la désillusion en Angleterre, le XV de France s’est parfaitement repris en Italie le week-end dernier. La bande à Fabien Galthié a désormais rendez-vous avec l’Irlande le 8 mars et n’a plus le droit à l’erreur pour conserver une chance de remporter le Tournoi des Six Nations. En attendant le match, les joueurs tricolores étaient au Parc des Princes samedi soir pour assister à la large victoire du PSG contre le LOSC (4-1), un programme foot qui va se poursuivre ce dimanche.

Thierry Henry à Marcoussis

Comme l’explique le Midi Olympique, Thierry Henry va rencontrer Antoine Dupont et ses coéquipiers du XV de France ce dimanche à Marcoussis. Une visite qui sert à remobiliser les troupes, une habitude avec Fabien Galthié qui a déjà fait appel au navigateur Thomas Coville, au combattant de MMA Benoît Saint-Denis, au chanteur Jean-Louis Aubert ou encore à l’acteur Jean Dujardin. Cette fois-ci, c’est au tour du champion du monde 1998 de débarquer pour partager son expérience.

Souvenirs douloureux avec l’Irlande...

Thierry Henry en profitera-t-il pour évoquer ses souvenirs avec l’Irlande ? Pas sûr. En 2009, la légende d’Arsenal s’était retrouvée au cœur d’une grosse polémique après avoir utilisé sa main sur le but décisif en barrage de la Coupe du monde 2010. La première d’une longue série alors que les Bleus du foot avaient connu l’enfer du côté de l’Afrique du sud, avec notamment l’épisode du bus de Knysna. Reste à espérer davantage de réussite pour le XV de France, conscient de l’adversité qui l’attend.

« En regardant le calendrier, dès le début, on se doutait que ce serait un match essentiel de la compétition, reconnaissait Antoine Dupont après l’Italie. On avait peu de doutes sur le fait qu'ils engrangeraient les victoires. Ce match sera super important. On pourrait être dans de meilleures conditions mais on est encore en compétition. Il faudra faire le meilleur match possible. On avait vu ce match-là comme la plus grande montagne du Tournoi et maintenant on y est... »