Antoine Dupont : Le jackpot à plus de 2M€ révélé en direct !

Aujourd’hui, Antoine Dupont est désormais plus qu’un joueur de rugby. Ainsi, les marques s’arrachent le joueur du XV de France et du Stade Toulousain pour faire de la publicité. De quoi permettre au Français de toucher de conséquents revenus en plus de son salaire perçu en club. Ainsi, on serait au-delà de 2M€ pour Antoine Dupont comme ça a pu être révélé.

Considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est forcément rémunéré à la hauteur de son statut. Si on est bien évidemment loin des salaires du monde du football, le Français serait très bien payé au Stade Toulousain. Ainsi, il avait été révélé qu’Antoine Dupont émargerait à environ 600 000€ par an. Mais voilà que ce n’est pas avec à ses revenus de joueur de rugby qu’il toucherait le plus…

« Plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires »

Déjà très bien payé avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont l’est également de la part des marques qui font de la publicité grâce à lui. C’est ce qu’a confié Philippe Spanghero au micro de Sud Radio. Mais combien rapportent ces partenariats au joueur du XV de France et du Stade Toulousain ? « Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en terme de montant. On a déjà parlé de ça et sans avoir les montants précis, mais on peut estimer, dans le volume de contrat et l’ampleur des plans médias qu’il y a autour de lui, qu’aujourd’hui un Antoine Dupont émarge à minimum un peu plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires par an en plus de son salaire avec le club. Je pense même qu’aujourd’hui on est assez largement au-delà », a-t-il fait savoir.

Ntamack comme Dupont

On serait donc sur un jackpot à plus de 2 millions d’euros pour Antoine Dupont en ce qui concerne les partenariats publicitaires. Et voilà qu’à l’instar de son partenaire en club et en sélection, Romain Ntamack ne serait également pas en reste. « Et puis vous avez un joueur qui même s’il a souvent été blessé est un joueur extrêmement performant, c’est Romain Ntamack. Il a de très belles marques partenaires, avec Garmin, Red Bull… », a également expliqué Philippe Spanghero.