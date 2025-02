XV de France : Ntamack, un scandale explose !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sanctionné d'un carton rouge face au Pays de Galles, Romain Ntamack n'avait ensuite pas pu jouer face à l'Angleterre, mais aussi contre l'Italie. L'absence du demi d'ouverture pour la dernière rencontre des Bleus avait d'ailleurs fait l'objet d'un énorme débat. Alors qu'on pensait qu'il était refermé, voilà que ça pourrait bien se transformer en scandale. Explications.

Si le XV de France avait débuté de la meilleure des manières son Tournoi des VI Nations en battant le Pays de Galles, il y avait toutefois un point noir à cette victoire. En effet, Romain Ntamack avait été exclu à la suite d'un placage à la tête sur un adversaire. D'abord suspendu pour 6 matchs, le demi d'ouverture avait finalement sa sanction être réduite à 3 puis 2 matchs en suivant le "Head Contact Process". Ntamack a alors manqué la rencontre du XV de France face à l'Angleterre, mais aussi face à l'Italie, ne pouvant pas purger son deuxième match de suspension avec le Stade Toulousain.

Un traitement différent

Le fait que Romain Ntamack ne puisse pas purger son deuxième match de suspension avec le Stade Toulousain avait fait énormément parler. Et voilà que c'est en train de virer au scandale. La raison ? Une sanction similaire infligée à Garry Ringrose. L'Irlandais va pouvoir bénéficier d'un traitement de faveur que n'a pas eu Ntamack. En effet, Ringrose va lui pouvoir purger l'un de ses matchs de suspension à l'occasion d'une rencontre entre le Leinster et Cardiff. Forcément, cela fait beaucoup réagir chez les observateurs, certains criant ainsi au scandale vis-à-vis du cas Ntamack.

« Je trouve que Dupont - Ramos marche très bien »

Après avoir manqué les deux derniers matchs du XV de France, Romain Ntamack est de nouveau disponible pour affronter l'Irlande. Mais Fabien Galthié décidera-t-il de l'aligner ? Dimitri Yachvili milite pour lui pour que Thomas Ramos soit aligné : « Je n’ai pas assez de données par rapport à l’état de forme de Romain Ntamack, il n’a pas joué depuis le pays de Galles. Même s’il s’entraîne, rien ne remplace la compétition et jouer avec ses coéquipiers tous les week-ends. On connaît la qualité et le talent de ce joueur, il est exceptionnel. Maintenant, je trouve que Dupont - Ramos marche très bien, sachant que c’est un match où il va falloir montrer les dents ».