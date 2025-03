Antoine Dupont à Paris : Il pose avec un nouveau maillot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont, présent au Parc des Princes samedi soir lors de la victoire du PSG face au LOSC (4-1), a partagé un moment privilégié avec ses coéquipiers du XV de France. Après le match, les protégés de Fabien Galthié ont posé avec le quatrième maillot du PSG, présenté notamment par la star des Bleus.

C’est un nouveau succès net et sans bavure pour le Paris Saint-Germain. Samedi soir, les hommes de Luis Enrique ont fait le plein de confiance à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool en battant le LOSC (4-1) au Parc des Princes, avec des réalisations de Bradley Barcola, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué en première période. « Je suis très heureux, très satisfait. Je pense que c'est la meilleure première période de la saison. Ça doit être ça, parce que si c'est face à une équipe qui joue en Ligue des Champions comme Lille, on a réussi à marquer quatre buts et à se créer beaucoup d'occasions. Je pense que c'était vraiment une première période totalement accomplie », savourait après le match l'entraîneur Luis Enrique au micro de DAZN. Parmi les spectateurs présents dans l’enceinte de la porte de Saint-Cloud, quelques protégés de Fabien Galthié.

Le XV de France au Parc des Princes

Il y avait du beau monde dans la tribune présidentielle du Parc puisque les dix-neuf joueurs du XV de France « protégés » par la convention FFR-LNR, qui ne disputent donc pas la 18e journée du Top 14 ce week-end en vue du match contre l’Irlande la semaine prochaine, s’étaient réunis pour assister à la belle victoire du PSG. Antoine Dupont semble d’ailleurs avoir apprécié le spectacle en tribune, partageant sur Instagram les chants du Collectif Ultras Paris.

Le maillot souvenir du PSG

Les joueurs de Fabien Galthié ne sont pas repartis les mains vides puisque le groupe a été réuni après le match au bord de la pelouse du Parc des Princes pour une photo de souvenir, en s’affichant avec le quatrième maillot du PSG floqué du numéro 15, avec la mention « France », portée par Thomas Ramos et Antoine Dupont.