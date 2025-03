Antoine Dupont : Le mythe s’effondre à cause d’un de ses potes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de rugby du monde. Que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France, le demi de mêlée excelle dans tous les domaines, y compris dans le jeu au pied. Mais voilà que ça n’a pas tout le temps été le cas. En effet, il y a quelques années de cela, Dupont avait de grosses lacunes sur ce point.

Antoine Dupont est au sommet de son art ! Avec le Stade Toulousain et le XV de France, le demi de mêlée n’en finit plus d’impressionner et chacune de ses actions fait vibrer les supporters. Dangereux à n’importe quel moment, Dupont est capable de tout, y compris de jouer avec ses pieds pour amener le danger. Mais ça n’a pas été tout le temps le cas et c’est ainsi que le mythe du talent naturel a été démonté par l’un des proches d’Antoine Dupont.

« Les mecs qui se disent : « Il est fort, c’est naturel ». Non »

Sacha Valleau connait bien Antoine Dupont. Proche de la star du rugby français, il a ainsi fait une révélation à propos de son jeu au pied. « C’est un joueur qui est au-dessus de tout le monde de par du travail, de par une hygiène de vie. Les mecs qui se disent : « Il est fort, c’est naturel ». Non. Antoine Dupont, jusqu’à ses 18 ans, il n’avait pas de pied gauche. Il était incapable de faire une sortie pied gauche. Aujourd’hui, quand tu vois qu’il est capable de faire des sorties des deux pieds, des sorties pied gauche de 40-50 mètres, ce n’est pas tomber du ciel. C’est parce que c’est un bosseur, il a bossé », a-t-il alors raconté sur Dupont pour La Dépêche du Midi.

Dupont a travaillé pendant le confinement

Comme expliqué par Sacha Valleau, Antoine Dupont a travaillé dur pour être aujourd’hui bon dans le jeu au pied. C’est ce qu’avait d’ailleurs révélé le frère du joueur de 28 ans. En effet, Clément Dupont avait fait savoir : « Pendant le premier confinement du Covid, en 2020, alors que les joueurs étaient à l’arrêt complet, je me souviens qu’on s’était amusés à faire des concours de précision dans le jardin de la maison de Castelnau. Toto avait ramené pas mal de matos du Stade Toulousain et on faisait des ateliers avec mes cousins, des copains et mon oncle. Il fallait qu’on atteigne une cible en tapant le ballon au pied. Ça pouvait être un réceptacle creux comme une poubelle, un petit filet ou un trépied tendu sur lequel devait rebondir le ballon ».