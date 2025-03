Ntamack - XV de France : Le scandale éclate enfin !

Axel Cornic

Suspendu pour trois matchs après son carton rouge face au Pays de Galles, Garry Ringrose va pouvoir compter sur une journée intercalée d’URC pour purger une partie de sa peine et ainsi revenir avant la fin du Tournoi des 6 Nations. Or, cela avait été refusé à Romain Ntamack, qui aurait pu revenir dès la 3 journée et la rencontre face à l’Italie.

Le retour express de Romain Ntamack a laissé un gout amer. Titulaire lors de la 1ere journée du 6 Nations 2025, l’ouvreur du XV de France avait écopé d’un carton rouge pour un contact à la tête, ce qui l’a empêché de disputer les rencontres suivantes face à l’Angleterre et l’Italie. Mais visiblement, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde...

L’incroyable cas Ringrose

Car Garry Ringrose, coupable d’une faute semblable et suspendu pour la même durée que Romain Ntamack, va pouvoir revenir plus tôt que prévu. La rencontre de ce week-end du Leinster va en effet permettre au trois-quart centre irlandais de réduire sa suspension et ne rater donc que le match face au XV de France, le 8 mars prochain. Le problème, c’est que cela avait été refusé à l’ouvreur tricolore, qui aurait pu compter sur un match du Stade Toulousain le 16 février dernier pour revenir dès le match face à l’Italie !

« Nous avons été très surpris quand nous avons appris la décision concernant Garry Ringrose »

Silencieuse jusqu’à maintenant face à cette polémique grandissante, la Fédération française de rugby est enfin sortie du silence ce samedi. « Comme tout le monde, nous avons été très surpris quand nous avons appris la décision concernant Garry Ringrose, en comparaison des modalités d’application de la sanction qui avait été imposées à Romain Ntamack. Les deux cas nous semblaient pourtant très comparables » a déclaré le vice-président Jean-Marc Lhermet auprès de Midi Olympique. « Garry Ringrose n’a jamais joué avec sa province lors des matchs intercalaires du Tournoi des 6 Nations. Rien ne laisse penser que cela aurait été le cas cette fois-ci ».