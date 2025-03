«On a vu Neymar», l’énorme craquage en Top 14 !

Axel Cornic

Décidément, le Stade Rochelais n’arrive pas à se sortir de la crise, après plusieurs saisons de très haut niveau. Ce samedi, les hommes de Ronan O’Gara ont une nouvelle fois échoué sur la pelouse du Stade Français dans le cadre de la 18e journée du Top 14 (22-17), avec un carton rouge pour Will Skelton qui a beaucoup fait parler dans l’après-match.

Et de six ! Depuis la victoire du 4 janvier dernier face au Stade Toulousain (22-19), La Rochelle n’a plus connu la victoire, ni en Top 14 ni en Champions Cup. Le déplacement face à un Stade Français en pleine crise semblait pouvoir les relancer, mais les coéquipiers de Pierre Bourgarit et d’Antoine Hastoy ont une nouvelle fois déçu.

« C'est toujours le même équilibre à trouver entre l'agression, l'intelligence et l'acte de nettoyage »

Cette rencontre a notamment été marqué par deux cartons rouge avec le Parisien Sekou Macalou, mais surtout le Rochelais Will Skelton coupable d’un déblayage illicite sur Romain Briatte. Et après la rencontre, Ronan O’Gara n’était pas du tout d’accord avec cette décision prise par l’arbitre Jérémy Rozier. « C'est toujours le même équilibre à trouver entre l'agression, l'intelligence et l'acte de nettoyage. Parce que dans le rugby, vous avez le droit de nettoyer un ruck » a confié le manager du Stade Rochelais, en conférence de presse.

« C’est une journée noire pour le rugby »

« Malheureusement, aujourd’hui on est au Parc des Princes, et on a vu Neymar » a poursuivi un O’Gara très agacé, parlant clairement de simulation de la part de Briatte en prenant l’exemple de l’ancienne star du PSG. « C’est une journée noire pour le rugby. Donner un rouge pour ça. Il y a peut-être une action qui n'est pas bonne. Je n’essaye pas de protéger Will (Skelton) parce ce n’est pas bien, mais un rugbyman qui fait ça… C’est assez intéressant ce geste ».