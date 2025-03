Succession d’Antoine Dupont : La grande annonce de Toulouse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Antoine Dupont ne renfilera pas son survêtement du Stade Toulousain ce samedi face à Vannes. Il fait partie d'une liste de 19 joueurs protégés, qui comprend sept Toulousains. L'entraîneur Ugo Mola va donc devoir appeler les seconds couteaux, notamment Paul Graou, qui s'affirme comme un remplaçant de luxe d'Antoine Dupont.

Le Tournoi des 6 Nations représente parfois un véritable casse-tête pour les équipes de Top 14. A quelques jours d’une rencontre décisive face à l’Irlande, plusieurs cadres seront laissés au repos ce week-end. A Toulouse, sept joueurs sont concernés, dont Antoine Dupont. Le demi de mêlée devrait être remplacé ce samedi par Paul Graou, qui tient la corde. Certes, le joueur ne dispose pas du talent de Dupont, mais il fait le job comme l’a confié David Mélé, entraîneur des skills du club

Le Stade Toulousain a trouvé son remplaçant

« C’est un joueur qui a un excellent jeu au pied, il est doté de qualités athlétiques, il va très vite, il est très costaud. Même lui dans sa tête, il ne fera jamais du Antoine Dupont parce que personne n’est capable de le faire, il fera du Paul Graou. Même hors période de doublon, il a son droit à la parole comme l’ensemble des joueurs qui sont concernés par la stratégie de l’équipe. Il fait partie des joueurs importants » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé à Rugby Pass.

« J’essaie de les rassurer »

A 27 ans, Graou n’est pas le moins expérimenté du groupe. Mais comme indiqué par Mélé, le joueur doit être rassuré et contrôlé ses émotions pour se montrer sous sa meilleure forme et faire fructifier son faible temps de jeu en Top 14. Un contrôle qui lui permet de diffuser des conseils en cours de match. « Sur le terrain, j’ai affaire à des joueurs plus jeunes à côté de moi. J’essaie de les rassurer quand c’est leur premier match » a confié le coach.