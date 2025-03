Ntamack : Le XV de France ridiculisé !

Axel Cornic

Le choc face à l’Irlande est déjà lancé, avec une polémique qui enfle depuis quelques heures. Exclu lors de la dernière journée face au Pays de Galles pour un contact à la tête, Garry Ringrose pourra rejouer avant la fin du 6 Nations 2025. Tout le contraire de Romain Ntamack, qui a dû pour sa part rater les rencontres face à l’Angleterre et à l’Italie... alors qu’il avait écopé d’exactement la même suspension.

Les fans français ont toujours parlé d'une justice à deux vitesses, avec les anglo-saxons qui ont souvent été favorisés. Et un nouvel exemple flagrant vient nourrir ce ressentiment, avec la différence de traitement entre Garry Ringrose et Romain Ntamack !

Ringrose autorisé à revenir

Tous les deux coupables d’un contact à la tête, ils ont été suspendus pour trois semaines. Mais dans les faits, leurs situations sont totalement différentes, puisque si le Français a été contraint de rater deux rencontres du 6 Nations 2025, l’Irlandais n’en ratera qu’une seule. Ringrose pourra en effet purger une partie de sa peine grâce au match du Leinster en URC de ce week-end et sera donc de retour face à l’Italie, le 15 mars prochain. Or, Ntamack n’avait pas pu compter sur la rencontre de Top 14 du 16 février dernier pour réduire sa suspension.

Ntamack bloqué

La justification donnée par la commission de discipline, est que Romain Ntamack n’aurait pas été libéré à ce moment-là par le XV de France pour jouer avec le Stade Toulousain. Mais si on regarde de plus près, l’Irlande n’a jamais libéré Garry Ringrose en milieu de Tournoi pour qu’il joue avec le Leinster au cours des dernières années ! Forcément, ça fait grincer des dents et ce qui est assez étrange... c’est que la plupart des indignations ne viennent pas de France, mais bien de l’étranger.

« Cela ridiculise l’ensemble du processus disciplinaire »

Sur X, on peut ainsi voir Paul Eddison s’interroger sur cette affaire très étrange. « Parfois, j'ai l'impression que les fans de rugby français revendiquent un peu trop facilement un double standard en matière de décisions disciplinaires » a écrit le journaliste basé à Londres. « Mais Romain Ntamack se voit imposer une suspension qui ne peut pas inclure les matchs du Top 14, et Garry Ringrose une suspension qui ne compte que pour les matchs de l'URC, ça ne tient pas debout ». Et même en Irlande on se pose des questions, puisqu’un supporter du XV du Trèfle écrit sur X : « Il n’y avait absolument aucune chance que Ringrose joue ce week-end. Cela ridiculise l’ensemble du processus disciplinaire ».