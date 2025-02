XV de France : Victime d'un cambriolage, il est «prêt à en découdre»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, Fabien Pelous a été victime d'un cambriolage ce mercredi. Des individus ont pénétré dans son domicile, recherchant des objets de valeur. Alors qu'une enquête a été ouverte, l'ancien rugbyman a évoqué sa mésaventure dans les colonnes de La Dépêche.

Ces dernières années, plusieurs personnalités publiques, y compris des sportifs, ont été victimes de cambriolage. Cela touche des footballeurs, mais aussi des rugbymen. Ce mercredi, c’est l’ancien capitaine du XV de France et légende du Stade Toulousain Fabien Pelous qui en a fait les frais. Lors d’un entretien accordé à La Dépêche, il est revenu sur son incroyable mésaventure. Des individus ont pénétré dans son domicile pour voler des objets de valeur. Finalement, le butin a été bien maigre pour les malfaiteurs, toujours recherchés par la police.

« Prêt à en découdre »

« Ce mercredi, alors que j’étais à mon cours de judo entre 19 h et 21 h, des individus ont forcé la porte de ma cuisine. C’est en pénétrant dans la cuisine que j’ai compris. Instinctivement, j’ai serré les poings, prêt à en découdre, avant de parcourir la maison. Mais les voleurs étaient déjà partis » a confié Fabien Palous ce vendredi.

Des vols de plus en plus fréquents

Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée aux gendarmes de la compagnie Toulouse Saint-Michel. Pelous espère mettre la main sur les malfaiteurs, à la recherche d’objets de valeur. « Je ne suis pas particulièrement attaché au matériel, mais c’est le fait que des inconnus soient entrés chez moi qui me dérange. J’avais tout verrouillé, et mon absence n’a duré que peu de temps » a-t-il déclaré. Ces effractions deviennent de plus en plus fréquentes. En 2023, l’ancien international français Cédric Soulette avait surpris un homme en train de voler son vélo. Le rugbyman était parvenu à le maîtriser en attendant l’arrivée des forces de l’ordre.