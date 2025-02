Antoine Dupont rejoint une nouvelle équipe, c'est le choc !

Axel Cornic

Voilà quelques années déjà qu’Antoine Dupont fait des miracles sur les terrains de rugby, collectionnant les titres collectifs comme les distinctions individuelles. Mais l’actuel capitaine du XV de France semble avoir toujours été comme ça, comme l’a récemment confié l’un de ses amis d’enfance.

Après un an passé à 7, tout le monde attendait le grand retour d’Antoine Dupont. Et on n’a pas été déçus, puisque depuis l’automne dernier le capitaine du XV de France nous a rappelé pourquoi on le considérait comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby, même si la récente défaite face à l’Angleterre lors du 6 Nations 2025 (26-25) a quelque peu gâché la fête.

« Je lui dis : "Mais il est trop fort ce mec" »

Certains ne sont pas surpris par l’énorme succès rencontré par Antoine Dupont depuis quelques années et c’est le cas de Sacha Valleau, qui le connait depuis longtemps ! « Un jour, l’entraîneur vient me voir et me dit : "Écoute, on intègre un nouveau joueur, tu vas voir, il a des bonnes qualités." On fait un match, on affronte la région PACA, et je lui dis : "Mais il est trop fort ce mec" » a expliqué l’ancien international à 7, dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi.

« Il a toujours été au-dessus du lot »

« En fait, on l’a vu passer toutes les catégories en étant toujours au-dessus du lot. En espoir, il était au-dessus du lot. Il a commencé à jouer en pro, il était au-dessus du lot. On a fait un tournoi en équipe de France à 7 moins de 18 ans, il était déjà ultra fort » a poursuivi Valleau. « Pour avoir la chance de le côtoyer, d’être ami avec lui, tu vas faire une "brésilienne" chez lui, le mec il est trop fort. C’est un mec qui est écœurant presque à quel point il est bon ».