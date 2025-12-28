PSG - Transfert à 40M€ : Le jackpot annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait eu du flair lors du mercato estival 2024 en bouclant le recrutement de Willian Pacho pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, puisque le défenseur central équatorien s'est tout de suite imposé comme un élément majeur du onze parisien. Et Pierre Ménès s'enflamme d'ailleurs pour le numéro 51 du PSG.

Méconnu du grand public au moment de son arrivée au PSG en provenance de l'Eintracht Francfort pour 40M€ à l'été 2024, Willian Pacho (24 ans) a rapidement prouvé sa valeur au Parc des Princes. Membre indispensable du onze de Luis Enrique dans la capitale, l'international équatorien a été l'une des très bonnes pioches de toute l'histoire du PSG version QSI sur le mercato, et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire.

« Il est devenu l'assurance tous risques de la défense centrale » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Ménès donne son équipe-type de la première moitié de saison en Ligue 1 dans laquelle figure Willian Pacho. Et il s'enflamme pour le défenseur équatorien du PSG : « Willian Pacho est devenu l'assurance tous risques de la défense centrale du PSG, et qui est tantôt aligné avec Marquinhos ou avec Illya Zabarnyi, qui est vraiment une grosse déception », explique-t-il.