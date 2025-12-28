Kylian Mbappé : Nouvelle séparation au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid s'intéresserait notamment à Vitinha. Le joueur du PSG serait même une priorité pour le club merengue qui pourrait toutefois être contraint de faire comme avec Kylian Mbappé, à savoir attendre la fin de son contrat pour le recruter.

Priorité du Real Madrid pour les prochains mois, Vitinha ne sera toutefois pas cédé si facilement par le PSG. Il faut dire que la relation entre les deux clubs s'est détériorée depuis la signature de Kylian Mbappé en Espagne. A tel point que le journaliste de AS Aritz Gabilondo est persuadé que pour recruter Vitinha, le Real Madrid devra faire comme pour Kylian Mbappé, à savoir attendre la fin de son contrat.

Le Real rêve de Vitinha « Oui, c'est évident que le Real Madrid a plus besoin de Vitinha que de Vinicius. Mais c'est impossible que le PSG accepte de le vendre après ce qu'il s'est passé avec Mbappé. Je pense qu'ils ne voudront même pas parler avec le Real Madrid tant c'est un joueur capital comme Vitinha », confie-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant de poursuivre.