France ‘98 au chevet d’Antoine Dupont et du XV de France !

Axel Cornic

Après s’être relancé avec une démonstration à Rome face à l’Italie (24-73), le XV de France se prépare au plus gros choc de ce 6 Nations 2025, avec un déplacement à Dublin pour y affronter l’Irlande. Et pour affronter les doubles Champions en titre, Fabien Galthié a décidé de faire appel à l’une des personnalités les plus connues du sportif français.

La défaite face à l’Angleterre a brisé les rêves de Grand Chelem, mais le XV de France peut encore remporter le Tournoi des 6 Nations. Pour cela, il faudra toutefois aller s’imposer à l’Aviva Stadium de Dublin face à l’Irlande, ce qui n’est plus arrivé depuis le 14 février 2021 (13-15).

Un choc qui sent déjà la poudre

Et une première polémique vient déjà faire monter la pression avant cette rencontre. Depuis quelques jours, la colère gronde autour de la suspension de Garry Ringrose, qui a écopé de trois matchs après un contact à la tête contre le Pays de Galles... mais qui pourra être de retour plus tôt que prévu ! La commission de discipline l’autorise en effet à purger une partie de cette suspension sur la journée d’URC de ce week-end, avec le Leinster qui affronte Cardiff. Or, cela avait été refusé à Romain Ntamack en début de Tournoi, puisqu’il a été contraint de faire une croix sur les rencontres face à l’Angleterre et à l’Italie.

Galthié fait appel à Henry... pour préparer l’Irlande

On pensait que les choses pouvaient rapidement se calmer, mais c’était sans compter sur la dernière idée de Fabien Galthié. Depuis le début de son mandat en 2019, le sélectionneur du XV de France a souvent fait appel à des personnalités hors-rugby, pour qu'elles viennent parler aux joueurs. Il y ainsi eu le navigateur Thomas Coville, l’acteur oscarisé Jean Dujardin, le chanteur Francis Cabrel ou encore plus récemment le combattant de MMA Benoît Saint-Denis. Et pour préparer ce match face à l’Irlande, c’est Thierry Henry qui devrait rencontrer les joueurs à Marcoussis ! Il ne fait aucun doute que le Champion du monde 98 est une personnalité inspirante pour tout ce qu’il a pu faire au cours de sa carrière, mais cela pourrait bien réveiller les vieux démons. On rappelle en effet qu’il a été au centre d’une immense polémique internationale en 2009, lorsque l’équipe de France de football s’était qualifié pour la Coupe du monde grâce à un but entaché d’une main de l’attaquant... face à l’Irlande.