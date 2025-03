Arnault : Le rugby drague le Paris FC, il veut toucher le pactole !

Axel Cornic

La victoire face à La Rochelle ce samedi (22-17), a donné un peu d’air au Stade Français, qui reste tout de même en danger pour cette fin de saison. Son propriétaire Hans-Pieter Wild le sait et dans un entretien accordé à L’Equipe, il a clairement ouvert la porte à une vente du club parisien... lançant notamment un appel du pieds à un voisin.

Après avoir été une des surprises de la saison dernière, le Stade Français connait une période de crise. Avant la 18e journée du Top 14, le club parisien était même au bord d’une possible relégation, mais s’est offert un peu d’espoir après une victoire à domicile acquise face au Stade Rochelais.

« Nous avons à sauver le club de la relégation »

Pour Hans-Pieter Wild cette victoire pourrait bien être le point de départ d’une véritable révolution au sein du Stade Français. « Nous avons (...) à sauver le club de la relégation. Mais quand je vois notre match face à La Rochelle, (victoire 22-17, samedi), je ne suis pas inquiet. Par contre, je m'étais trompé en pensant que le club pourrait gagner rapidement un titre... » a déclaré celui qui est le propriétaire du club parisien depuis septembre 2019, dans les colonnes de L’Equipe.

« J'aimerais trouver un partenaire français, un peu comme la famille Arnault »

Mais l’homme d’affaires suisse a surtout abordé un sujet plus sensible, avec la possible vente du Stade Français ! « J'aimerais trouver un partenaire français. Un peu comme la famille Arnault, qui va partager le stade Jean-Bouin avec nous » a confié Wild, draguant ouvertement les nouveaux patrons du PFC. « Ma fondation me demande si c'est nécessaire de perdre autant d'argent chaque année. Voilà pourquoi j'aimerais trouver un partenaire français, pour construire les prochaines années. Mais il doit s'agir d'un partenaire qui a de l'argent et qui a bien conscience qu'on ne peut pas faire de bénéfices avec un club de rugby ».