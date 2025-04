Adil Rami : L’histoire d’amour inattendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami surprend en se découvrant une passion pour la danse sur le plateau de "Danse avec les stars". Salué par le jury pour sa progression, l’ancien joueur de l’OM s’est qualifié pour la demi-finale aux côtés d’Ana Riera, et pourrait avoir du mal à tourner définitivement la page après l’émission.

« Je crois que tu es la personne qui progresse le plus sur cette émission ». Vendredi soir, sur le plateau de "Danse avec les stars", Fauve Hautot saluait la progression d’Adil Rami en lui décernant un 10/10, et elle n’a pas été la seule à donner la meilleure note puisque Mel Charlot et Jean-Marc Généreux en ont fait de même après le paso doble réalisé par l’ancien joueur de l’OM et sa partenaire Ana Riera. Chris Marques a quant à lui mis un 9.

« Je pense qu’il est tombé un peu amoureux de la danse »

Au fil des semaines, Adil Rami s’est imposé comme la belle surprise de cette nouvelle saison de l’émission, au point d’avoir un véritable coup de foudre pour la danse, comme l’avouait récemment Ana Riera dans un entretien accordé au Parisien. « Malgré ses railleries, je pense qu’il est tombé un peu amoureux de la danse ! Il aime danser et incarner des personnages, c’est un showman », expliquait-elle.

« Comme on se disait avec Adil, on aime la danse »

Interrogé par Paris Match après son élimination, Julie Zenatti a confirmé les dires d’Ana Riera. « Comme on se disait avec Adil, on aime la danse », a reconnu la chanteuse, qui s’imagine continuer la pratique malgré sa sortie de l’émission : « Je pense que je vais continuer et, de toute façon, je pense que mon corps va le demander. Je frétille parce que je n’ai pas eu assez d’activités aujourd’hui. Je vais rentrer ça dans ma vie, dans mon quotidien, et on verra si ça se transforme dans ma carrière ou pas ». Adil Rami risque de ressentir le même manque…