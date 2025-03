Ntamack - Galthié : C'est terminé, la vidéo que personne n'a vu venir !

Axel Cornic

Avec la suspension de Romain Ntamack, les débats autour du poste de numéro 10 sont repartis de plus belle. Et alors que Matthieu Jalibert semblait pouvoir en profiter de la situation, il a plutôt fragilisé son statut avec sa titularisation en Angleterre, seule défaite du XV de France en ce 6 Nations 2025.

Les supporters de l’UBB profitent de son talent tous les week-end, mais l’aura de Matthieu Jalibert ne semble pas vraiment marcher à Marcoussis. Le fantasque ouvreur n’a clairement pas les faveurs de Fabien Galthié, qui est d’ailleurs très vite revenu à son idée de l’automne, en replaçant Thomas Ramos... pourtant arrière de métier.

Jaliberti mis de coté

Tout porte à croire désormais que sauf catastrophe, on a très peu de chances de revoir Jalibert titulaire en 10 avec le XV de France. Il a d’ailleurs été libéré lors de la dernière rencontre face à l’Italie et pour le choc qui attends les Bleus en Irlande, ça ne devrait pas être différent. Car Romain Ntamack a purgé sa suspension et sera de retour pour ce choc très attendu contre le double champion en titre ! Et si la tendance se confirme, le choix d’un banc composé de sept avants pour un trois-quart pourrait définitivement exclure le Bordelais.

L’accolade avec Galthié

Pourtant, du côté de la Fédération française de rugby, on semble vouloir recoller les morceaux. Dans la série Destins Mêlées, diffusée toutes les semaines sur YouTube lors des rassemblements du XV de France, il y a en effet une image qui a beaucoup fait réagir. On y voit Fabien Galthié tenir le maillot de numéro 10 avant la rencontre face à l’Angleterre, destiné à Matthieu Jalibert. Ce dernier vient le chercher et une accolade s’ensuit, avec les supporters des Bleus qui n’ont pas pu s’empêcher d’y voir une sorte de façon à peine déguisée d’enterrer la hache de guerre.