Griezmann annonce sa retraite, la raison est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En septembre dernier, Antoine Griezmann annonçait la fin de son histoire avec l'équipe de France. Depuis, il a confirmé que cette décision était irrévocable. Mais qu'est ce qui a bien pu se passer dans la tête du milieu offensif qui, quelques jours auparavant, évoquait son désir de participer à la prochaine Coupe du monde ? Jérôme Rothen a répondu à cette question.

L’annonce avait provoqué un coup de tonnerre à l’échelle nationale. Le 30 septembre dernier, Antoine Griezmann publiait un message sur les réseaux sociaux pour officialiser sa retraite internationale. « Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. J'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... » avait confié le joueur de l’Atlético, alors qu’il envisageait, quelques semaines plus tôt, de participer au Mondial 2026.

La presse espagnole annonce un joueur «hors du commun» au PSG !

➡️ https://t.co/w4Nko2YCLm pic.twitter.com/poyhbnyzkv — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 3, 2025

Rothen explique les motivations de Griezmann

Alors pourquoi un tel revirement de situation ? Pour Jérôme Rothen, Griezmann traînait son spleen depuis plusieurs mois, notamment depuis que Didier Deschamps avait privilégié Kylian Mbappé pour le brassard de capitaine. « Je dis que je suis content qu’il ait pris sa retraite internationale parce que toutes les critiques que j’avais émises sur son mal-être, son déclassement, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec le brassard donné à Mbappé, ça a été mal vécu par Antoine » a confié l’ancien joueur du PSG sur RMC.

« Il a été sorti comme s’il était le problème »

D’autres décisions de Deschamps ont précipité son départ comme celle de le faire sortir durant l’Euro. « Les mauvaises performances à l’Euro, la façon de joueur de l’équipe notaient qu’il n’était pas bien. Le déclassement s’est passé aussi sur le terrain où il a été remplacé, alors qu’on l’a baladé. contrairement à d’autres qu’il était mauvais. Puis il a été sorti comme s’il était le problème, c’est ce qu’il a ressenti et c’est pour ça qu’il a arrêté » a expliqué Rothen.