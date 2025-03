Zidane - Équipe de France : Il annonce la couleur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Didier Deschamps a annoncé au mois de janvier dernier qu’il quitterait son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, Philippe Diallo ne veut pas se précipiter pour dévoiler l’identité de son successeur. De nouveau interrogé sur le prochain sélectionneur de l’équipe de France et la possible nomination de Zinédine Zidane, le président de la FFF a assuré qu’il l’annoncerait le moment venu.

Alors que son nom était déjà souvent évoqué auparavant, Zinédine Zidane sait désormais quand il serait susceptible de devenir le sélectionneur de l’équipe de France. Au début du mois de janvier dernier, Didier Deschamps a acté son départ à l’issue de la Coupe du monde 2026 et estime que « Zizou est un très bon candidat, naturel et j’ajouterai attendu », comme il le confiait à L’Équipe.

« L’équipe de France aura un grand sélectionneur à l’issue de la Coupe du monde »

« Je veux rassurer tout le monde. Le contrat de Didier Deschamps va jusqu’à l’après-Coupe du monde. Soyez sûrs qu’il y aura un sélectionneur de grande qualité et que je serai prêt, que l’équipe de France aura un grand sélectionneur à l’issue de la Coupe du monde », a déclaré Philippe Diallo au micro de RTL quand il a été interrogé sur la succession de Didier Deschamps.

« Vous aurez exactement le sélectionneur pour l’équipe de France le moment venu »

À propos de la possibilité de voir Zinédine Zidane prendre les rênes de l’équipe de France, le président de la FFF a ajouté : « Nous verrons parce que je souhaite respecter le travail qui est mené par Didier Deschamps. Je prépare et rassurez-vous, vous aurez exactement le sélectionneur pour l’équipe de France le moment venu. Aujourd’hui il y a des gens qui travaillent, qui ont bien travaillé avec Didier Deschamps et son staff, et je pense qu’il faut respecter les échéances. Nous sommes encore à plus de 15 mois de cette échéance, nous serons prêts le moment venu. »