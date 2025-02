Zidane, sa prochaine équipe est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement pressenti comme étant le digne successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, Zinedine Zidane est d'ores et déjà validé par le sélectionneur national qui indique noir sur blanc que l'ancien entraîneur du Real Madrid a le profil idéal pour le remplacer. Et de son côté, Daniel Riolo assure que tout est déjà réglé en coulisses.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est toujours en quête de son prochain challenge. Grande nouvelle pour l'ancien meneur de jeu : Didier Deschamps a annoncé qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et le champ est donc libre pour Zidane qui apparait bien évidemment comme étant le grand favori pour le poste.

Deschamps valide déjà Zidane

Interrogé dans les colonnes du Parisien vendredi, Didier Deschamps s'est d'ailleurs confié sur la piste Zidane, et assure que ce dernier a toutes les qualités requises pour lui succéder en équipe de France : « Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023. Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien. Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président », indique Deschamps. Des propos sur Zidane qui ne sont pas passés inaperçus...

« C'est fait pour Zidane »

Sur RMC Sport, au micro de l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a rebondi sur cette interview de Deschamps et estime que ses propos ne laissent aucune place au doute quant à la nomination de Zidane à la tête des Bleus en 2026 : « C'est fait pour Zidane, Deschamps l'a adoubé (...) Il lui a mis l'épée sur l'épaule. Comme s'il y avait eu un suspens », annonce Riolo. Voilà qui est clair...