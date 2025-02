Droits TV - 500M€ : Le Qatar mobilisé en urgence ?

La rédaction

Face à l’impasse des droits TV, Daniel Riolo n’y va pas par quatre chemins : pour lui, la LFP va encore « chialer au Qatar » afin que beIN Sports débloque les 500 M€. Le chroniqueur de RMC pointe du doigt Vincent Labrune, qu’il juge responsable du fiasco et de plus en plus contesté par les présidents de Ligue 1.

Ce vendredi se tenait la plainte de la LFP contre DAZN pour obtenir les 35 millions d'euros de la dernière échéance des droits, placée sous séquestre par le diffuseur. Vincent Labrune, président de la LFP avait déclaré ce mercredi : « Je constate que depuis qu’on a fait ce choix de Mediapro et de se séparer du groupe Canal+, nos différents partenaires ont eu différentes difficultés. »

La solution de Riolo

Si Canal+ n'a que de très faibles chances de se positionner pour récupérer les droits TV de la Ligue 1, Daniel Riolo a expliqué son hypothèse quant à la suite des droits TV : « Du coup, ils vont encore aller chialer au Qatar en espérant que beIN lâche les 500M€. »

Labrune coupable ?

Pour le chroniqueur RMC, le coupable est tout trouvé : Vincent Labrune. Daniel Riolo estime que le président de la LFP « n’a pas du tout changé » : « Ils (les présidents de la Ligue 1, ndlr.) sont à bout. Donc évidemment que Vincent Labrune, ils ne veulent plus en entendre parler. »