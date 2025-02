Droits TV - LFP : Trois noms sont lâchés pour remplacer Labrune !

Amadou Diawara

Alors que DAZN n'a pas payé une partie de l'échéance de la mi-février, la LFP a saisi la justice pour récupérer son dû. Actuel président de l'instance de football professionnel, Vincent Labrune voit sa position être fragilisée. D'après Pierre Ménès, ce dernier doit quitter le navire et laisser sa place à Cyrille Linette, Pierre Ferracci ou à Michel Denisot.

Depuis le début de la saison, DAZN peine à trouver la bonne formule pour attirer le plus de clients possible grâce à son rôle de diffuseur quasi-exclusif de la Ligue 1. Pour ne pas arranger ses affaires, la chaine est en pleine guerre avec la LFP. Alors que DAZN n'a pas payé une partie de l'échéance de la mi-février, la Ligue de Football Professionnel a saisi la justice. Via Pierrot Le Foot sur YouTube, Pierre Ménès n'a pas hésité à prendre position sur cette affaire.

«Je ne vois pas d’autre issue que le départ de Labrune»

Dans un premier temps, Pierre Ménès s'est prononcé sur la possibilité de voir Canal + reprendre le flambeau à DAZN. A en croire l'ancien journaliste de la chaine cryptée, cela pourra se faire si Vincent Labrune quittait sa fonction de président de la LFP. « Ça me parait, en tout état de cause pour l’instant, illusoire, de voir Canal + se remettre à la table des négociations. Et ce qui est encore plus illusoire, c’est que Canal + s’y remette avec Vincent Labrune comme interlocuteur », a jugé Pierre Ménès. Cela tombe plutôt bien, puisque Vincent Labrune ne devrait plus faire long feu à la LFP.

«Qu’il soit remplacé par Cyrille Linette, Pierre Ferracci, Michel Denisot»

« Je pense que si on veut que la Ligue reprenne un tant soit peu la main, il faut que Labrune s’en aille. Soit qu’il démissionne, soit qu’on lui mette un coup de chausson. Qu’il soit remplacé par Cyrille Linette, Pierre Ferracci, Michel Denisot. Parce que souvenons-nous de l’élection triomphale de Labrune par rapport à Cyrille Linette, qui avait prévu tout ce qui est en train de se passer. […] Je ne vois pas d’autre issue raisonnable que le départ de Vincent Labrune », a déclaré Pierre Ménès.