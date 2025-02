Mbappé sous «pression», il balance tout !

Thomas Bourseau

Sur les terrains, dans les médias et dans le monde… Kylian Mbappé doit surmonter une pression gargantuesque du point de vue de Jamel Debbouze. Le comédien français, qui a pu vivre aux côtés de Kylian Mbappé et de sa famille pendant le confinement, est d’une normalité sans nom d’après Debbouze.

Kylian Mbappé est constamment exposé médiatiquement depuis ses débuts. Son arrivée au Real Madrid a fait de lui une personnalité publique encore plus grande au vu du rayonnement du club merengue aux quatre coins de la planète. Le capitaine des Bleus est confronté à une pression sans pareille aux yeux de Jamel Debbouze qui s’est dit relativement surpris de la « normalité » de Mbappé et de sa famille.

«La pression psychologique, la pression médiatique, la pression internationale qu'il a sur ses épaules»

Le comédien français a passé le confinement avec Kylian Mbappé et son entourage pendant la pandémie du Covid-19 en 2020 et a dressé un constat flatteur à l’égard de l’attaquant du Real Madrid en interview avec Mouloud Achour. « J'ai vu toute l'humanité. J'ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales. Ils essaient d'avoir la vie la plus normale au monde. Et pourtant, c'est tout sauf normal, ce qu'ils vivent. La pression psychologique, la pression médiatique, la pression internationale qu'il a sur ses épaules ».

«Imaginez, les choses auxquelles ils sont obligés de faire face»

Mbappé ne peut « pas se défendre » face aux diverses critiques l’accablant en permanence selon James Debbouze. « Il doit rester digne. Imaginez, les choses auxquelles ils sont obligés de faire face, elles sont... Je ne dis pas inhumaines, parce que ça reste des joueurs de foot malgré tout, mais c'est extrêmement dur je trouve ». a conclu l’acteur sur Clique qui sera à l’affiche du film Mercato en salles le 19 février prochain.