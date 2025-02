Mbappé avec une autre star : Révélations sur leur intimité !

Thomas Bourseau

Le nom de Kylian Mbappé a été associé à bien des stars depuis des années maintenant, que ce soit pour des relations extrasportives même amoureuses. Néanmoins, le lien avec Jamel Debbouze et sa famille dans le cadre du confinement du printemps 2020, personne ne l’a vu venir. Et c’est pourtant ce que l’humoriste a raconté à Mouloud Achour.

Quelques jours avant l’arrivée du printemps, la crise sanitaire liée au Covid-19 obligeait le gouvernement d’Emmanuel Macron à agir. Le président de la République l’affirmait le 16 mars 2020 au cours d’une allocution : « Nous sommes en guerre ». S’en est suivi l’instauration d’un confinement strict de plusieurs semaines en France. Joueur du PSG à l’époque, Kylian Mbappé l’a passé en famille… mais pas seulement.

«Nos deux familles se sont retrouvées dans la même maison pendant le confinement»

Au détour d’une discussion avec Mouloud Achour dans le cadre de l’émission Clique, Jamel Debbouze a révélé avoir été confiné avec Kylian Mbappé et sa famille. « On a fini ensemble. J’ai eu la chance de passer plusieurs mois à ses côtés et aux côtés de sa famille. Nos deux familles se sont retrouvées dans la même maison pendant le confinement. Ne me demande pas pourquoi, c'est trop long ».

«J'ai vu toute l'humanité»

Public a repris les propos tenus par l’humoriste et acteur français en pleine promotion de son film Mercato, en salles le 19 février, dont l’intrigue est basée sur le monde du marché des transferts dans le football. Jamel Debbouze a reconnu que ce confinement avec le clan Mbappé lui avait permis de témoigner de toute la simplicité de cet homme pourtant star mondiale.

« Et j'ai vu toute l'humanité. C'est aussi, je pense, ce moment qui a été un tournant pour ce projet dans ma tête. J'ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales. Ils essaient d'avoir la vie la plus normale au monde. Et pourtant, c'est tout sauf normal, ce qu'ils vivent. La pression psychologique, la pression médiatique, la pression internationale qu'il a sur ses épaules. Il n'y a personne qui le prépare à ça. Ça m'a toujours touché, ça m'a fasciné de me dire qu'on pouvait réussir à être au centre du monde et tenter de rester humain ».