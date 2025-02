Danse avec les stars : Adil Rami a trouvé «pire que Deschamps»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi dernier, la nouvelle saison de Danse avec les stars s'est lancée sur TF1. Au casting, on peut retrouver notamment deux champions du monde avec l'équipe de France : Frank Leboeuf et Adil Rami. Ce dernier danse avec Ana Riera et visiblement, elle ne compte faire aucun cadeau à l'ancien de l'OM.

Aujourd'hui à la retraite, Adil Rami n'en reste pas moins sous le feu des projecteurs. Le champion du monde 2018 s'est lancé sur Twitch où ses analyses font beaucoup parler. Et voilà qu'on peut également désormais le retrouver sur TF1. En effet, l'ancien joueur de l'OM fait partie du casting de la nouvelle saison de Danse avec les stars, Rami étant associé avec Ana Riera.

#DALS

Sapés, prêts, dansez ! 🔥

Adil Rami et Ana Riera nous ont fait vivre un dream sur « Sapés comme jamais » de @GIMS 🤩

À découvrir en intégralité sur TF1+ ➡️ https://t.co/CcFaOaKmsp pic.twitter.com/zXixx6uCEa — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) February 9, 2025

« Je suis pire que Didier Deschamps »

Cette dernière n'a d'ailleurs pas tardé à avertir Adil Rami. Avec Ana Riera, le champion du monde 2018 aura fort à faire, encore plus qu'avec Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. « Je suis pire que Didier Deschamps », a balancé la danseuse de Rami dans une vidéo diffusée par TF1.

350 000€ pour Adil Rami

Au cours des derniers jours, on a également pu découvrir le salaire d'Adil Rami. Et l'ancien footballeur est visiblement très bien payé. Avec 350 000€, l'ancien de l'OM dispose du 2ème plus gros salaire de Danse avec les stars, derrière Florent Manaudou et ses 400 000€. Le podium est complété par Frank Leboeuf (250 000€).