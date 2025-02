Danse avec les stars : Les salaires XXL des champions du monde dévoilés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi dernier, la nouvelle saison de Dans avec les stars a débuté sur TF1. Et pour cette édition 2025, on peut retrouver des visages bien connus des fans de football avec pas moins de deux champions du monde avec l’équipe de France : Frank Leboeuf ainsi qu’Adil Rami. Et pour participer à cette émission, les deux anciens joueurs de football touchent visiblement une très belle somme.

C’est reparti pour une nouvelle saison de Danse avec les stars, la 14ème. Ce sont 12 célébrités qui ont intégré le casting de cette édition 2025 pour tenter de succéder à Natasha St-Pier, lauréate l’an dernier. Verra-t-on notamment un champion du monde de football être sacré ? Ils sont deux au casting cette année avec Adil Rami, vainqueur du Mondial 2018, Frank Leboeuf membre de France 98.

350 000€ et 250 000€ pour Danse avec les stars

Mais pour avoir Frank Leboeuf et Adil Rami, Danse avec les stars n’a pas lésiné sur les moyens. Ainsi, les salaires des candidats et candidates ont été révélés par Public et les deux champions du monde sont visiblement bien payés. Adil Rami aurait ainsi touché 350 000€ tandis que Frank Leboeuf aurait lui hérité de 250 000€ pour participer à cette émission sur TF1.

Le jackpot pour Florent Maunaudou

Adil Rami (2ème) et Frank Leboeuf (3ème) ne sont toutefois pas les mieux payés sur Danse avec les stars. C’est Florent Manaudou, le nageur, qui a hérité du jackpot avec 400 000€. Pour le reste des salaires, ça oscille entre 120 000€ et 50 000€.