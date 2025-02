Mbappé : La lourde accusation !

La rédaction

Kylian Mbappé a trouvé son rythme de croisière au Real Madrid avec 9 buts inscrits en 2025, portant son total à 22 cette saison. Une montée en puissance qui coïncide avec le passage à vide de Vinicius Jr. Pour Éric Di Meco, cette cohabitation entre les deux stars était inévitablement vouée à créer des tensions au sein de l’attaque madrilène.

Kylian Mbappé montre enfin son vrai niveau sous les couleurs du Real Madrid. L’ancien Parisien a déjà inscrit 9 buts en 2025 et 22 buts depuis le début de la saison (toutes compétitions confondues). Une montée en puissance qui pourrait être la cause du moins bien de Vinicius Jr. Le prétendant au Ballon d’Or 2024 ne compte que 8 buts en 17 matchs de championnat.

« Tu mets deux coqs dans le même poulailler »

Une situation logique pour Éric Di Meco. L’ancien défenseur de l’OM s’est exprimé sur le cas Mbappé-Vinicius au micro du Super Moscato Show sur RMC : « On se doutait que la cohabitation serait compliquée, ne serait-ce que sportivement. […] Là, tu mets deux coqs dans le même poulailler. »

« Il est en train de faire craquer Vinicius »

« On se demandait d’abord si Mbappé allait pouvoir s’adapter à cette équipe, et quand on se souvient du début de saison, on s’est dit : "Aïe, il va y avoir un problème, ça va être lui le maillon faible". Mais on a oublié que Mbappé, mentalement et sportivement, il est monstrueux. » explique le chroniqueur RMC avant de dégainer. « De par ses performances et ses attitudes, il est en train de faire craquer Vinicius. »