Jaloux de Luis Enrique, il rêve du PSG !

Impressionné par le PSG, Éric Roy n’a pas caché son admiration après la défaite de Brest (3-0) en Ligue des champions. « Ça doit être incroyable d'entraîner cette équipe », a confié le coach brestois, louant la qualité des joueurs parisiens. Malgré tout, il croit encore en une possible surprise au match retour et voit Paris comme un sérieux prétendant au titre européen.

Le PSG affrontait Brest ce mardi soir dans le cadre de la phase aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions. Une large victoire 3-0 pour les Parisiens, notamment grâce à des buts de Vitinha sur penalty et un doublé d’Ousmane Dembélé. Malgré cette défaite, les Bretons ne se sont pas laissés faire, et Luis Enrique, coach du PSG, a été élogieux à propos des Ty’Zefs en conférence de presse.

« Ça doit être incroyable d'entraîner cette équipe »

Le coach breton, Éric Roy, est lui aussi revenu sur la prestation brestoise à la fin du match et n’a pas caché son envie d’entraîner une équipe comme le PSG. « Au milieu, on était en supériorité numérique, mais on ne l'a jamais senti dans le match. Vitinha, João Neves, Ruiz... Ils ont des qualités incroyables. Comme j'ai dit à Luis (Enrique), ça doit être incroyable d'entraîner cette équipe », a déclaré le tacticien français lors de sa conférence de presse.

« Paris est plus fort que l'année dernière »

Pour Éric Roy, le PSG a clairement un coup à jouer en Ligue des champions, même s’il ne s’avoue pas vaincu avant le match retour au Parc des Princes : « Le PSG est-il taillé pour gagner la C1 ? Ils font partie des 4-5 équipes qui peuvent gagner. Je ne pense pas qu'ils soient inférieurs à Barcelone. Collectivement, Paris est plus fort que l'année dernière. Ils sont capables de tout faire. Il y a de très bonnes équipes aussi. Il faut aussi avoir de la réussite. On verra à l'avenir ce qu'il leur arrivera. Et puis, il y a un match retour ! »