DAZN au tribunal, c'est terminé pour la Ligue 1 ?

Le football français pourrait replonger, tête baissée, dans une crise profonde. Le diffuseur principal DAZN refuserait de verser son échéance du mois de février. Il reprocherait à la Ligue de ne pas lutter efficacement contre le piratage, qui impacte son nombre d'abonnés. La chaîne réfléchit à déposer un recours en justice.

La crise liée au Droits TV est loin d’être terminée. Ce lundi, plusieurs médias, dont L’Equipe, ont annoncé que DAZN n’avait pas encore payé l’échéance due au 14 février, soit 57M€. Une information qui a semé un vent de panique chez les clubs de Ligue 1. « On m’a dit qu’une grosse réunion devait avoir lieu en mars. Et bien avant, il se dit que DAZN menace de ne pas payer. Les présidents proches de Labrune disent qu’il n’y a pas de sujet. Et les autres commencent à flipper. Ça pourrait mettre les clubs dans la merde. Mais la base de tout, c’est le nombre d’abonnés » a confié Daniel Riolo sur RMC.

Les reproches de DAZN

Si son nombre d’abonnés n’est pas au niveau espéré (autour de 500 000), ce serait en raison de la lutte inefficace de la LFP pour lutter contre le piratage. Comme indiqué par RMC Sport, DAZN réfléchit à saisir la justice pour « défaut de loyauté ». Une source proche du dossier s’est insurgé en apprenant cette menace : « Défaut de loyauté de la Ligue? Mais c’est une blague… Donc le piratage c’est la faute de la Ligue? DAZN est une entreprise très sérieuse et ne peut pas ne pas respecter ses engagements contractuels. La Ligue a su tirer des leçons du passé au moment de l’écriture des contrats. Elle saura les faire respecter pour préserver ses intérêts et ceux des clubs. On est très loin du contexte de l’époque Mediapro ».

Le football français en danger

Contactée, la Ligue estime que l’argent arrivera sur le compte des clubs français. « Pour moi, il est inconcevable que l’argent ne soit pas sur le compte du club lundi prochain » annonce le président d’une équipe de Ligue 1. Mais ces dernières heures, les formations de l’élite ont affiché leur inquiétude, notamment sur leur groupe Whatsapp. Si une solution n’est pas trouvée rapidement, le football français pourrait bien plonger dans une grave crise financière car ce versement serait primordial pour le paiement des salaires et des différentes charges. Contactée par le média, la LFP ferait la sourde oreille.