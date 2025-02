Luis Enrique - PSG : «Un mytho», nouvelle attaque de Riolo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est enfin conquis par le jeu proposé par le PSG ces dernières semaines, Daniel Riolo a toujours une dent contre Luis Enrique. Il lui reproche sa communication et le considère comme un « mytho », mais a tout de même remarqué des changements après l’épisode avec la journaliste de Canal+ Margot Dumont.

Très critique envers Luis Enrique depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Daniel Riolo est maintenant très content du jeu proposé par les Parisiens dernièrement. Dans l’After Foot sur RMC, il est revenu sur ce qu’il reproche au technicien espagnol. Des reproches qui ne concernent pas le terrain, mais plus sa communication.

Le PSG à la croisée des chemins ? Une décision clé pourrait bouleverser le trio en place. 🔍

➡️ https://t.co/bk2ZzprdVK pic.twitter.com/UPejXTJ39G — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

«Je n’aime pas sa communication ou sa personnalité»

« J’ai jamais dit qu’il fallait virer Luis Enrique, les progrès de l’équipe je les vois. Je dis juste que c’est un mytho. Je n’ai jamais changé d’avis. Je n’aime pas sa communication ou sa personnalité et son côté j’endors la population en faisant croire des choses. J’aime bien son jeu. Après Newcastle, j’avais dit qu’il pourrait nous rendre fous, et c’est le cas. La gestion de Mbappé était une catastrophe, mais ce n’est pas de sa faute, c’est la direction », a déclaré Daniel Riolo.

«L’épisode Dumont ça n’a pas rigolé au club»

L'éditorialiste de RMC a tout de même noté du changement dans la communication de Luis Enrique : « Après l’épisode Margot Dumont, on a noté un changement de communication. J’ai vu les gens de la communication au PSG, je leur ai dit : “on a vraiment besoin d’un entraîneur qui parle comme ça aux gens ?”. J’ai juste fait la remarque et comme par hasard ça s’est calmé. L’épisode Dumont ça n’a pas rigolé au club. » Après la défaite face à Arsenal, Luis Enrique n’avait pas souhaité répondre à une question tactique de la journaliste de Canal+. « Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas », avait répondu l’entraîneur du PSG. Auprès de L'Équipe, Margot Dumont avait pris sa défense : « Je mets cela sur le coup de la colère et de la maladresse. Je ne veux pas qu'on lui tombe dessus parce qu'encore une fois, pour moi, en dehors de ça, il est une bonne personne. »