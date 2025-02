PSG : Une star d'Hollywood appelée à la rescousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, les seizièmes de finale de la Ligue des Champions et on aura notamment le droit à une confrontation 100% française entre Brest et le PSG. Sur le papier, le club breton n'est bien évidemment pas favori. Une mission impossible pour Eric Roy et ses joueurs ? L'entraîneur de Brest n'a pas manqué de blaguer à ce propos.

Le 1er février dernier, le PSG dominait Brest en Ligue 1 (2-5). Ce mardi, les deux clubs français se retrouvent, mais pas dans n'importe laquelle des compétitions : la Ligue des Champions. En effet, en seizième de finaler aller, le club de la capitale se déplace en Bretagne pour y affronter les joueurs d'Eric Roy. Mais l'exploit est-il possible pour Brest ?

« On n'est pas le même monde que le PSG »

Face au PSG, ça semble être mission impossible à Brest. Eric Roy a voulu prendre ça à la rigolade, fansant notamment appel à... Tom Cruise, acteur principal de la saga américaine Mission Impossible. En conférence de presse, l'entraîneur breton a ainsi confié : « Si nous on est une équipe difficile à jouer... je ne sais que dire du PSG. L'écart? Il suffit de regarder les budgets, on n'est pas le même monde que le PSG, mais il est évident que face à eux, même si on a envie d'exister ».

« On a essayé de joindre Tom Cruise »

« Je l'ai dit après Nantes, on a lancé notre mission impossible. Et j'ai vu Tom Cruise, "Ethan Hunt" était à Paris. On a essayé de le joindre mais malheureusement, il n'était pas disponible donc on fera sans lui », a ensuite lâché Eric Roy avant d'affronter le PSG.