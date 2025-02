PSG : Catastrophe pour le football français ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une partie de la saison européenne des clubs français se joue dans les deux prochains jours. Trois équipes de Ligue 1 jouent leur avenir en Ligue des champions. L'AS Monaco a rendez-vous avec Benfica, tandis que Brest et le PSG vont s'affronter ce mardi soir. Qui rejoindra le LOSC, seule formation tricolore à avoir terminé parmi les premiers de la première phase ?

A l’heure de faire un premier bilan, les avis sont unanimes. Avec quatre équipes encore en course en Ligue des champions, le football français a réussi ses débuts en Ligue des champions. Cette nouvelle formule qui laisse la part belle aux surprises a permis au génie de Bruno Génésio de se frayer un chemin vers les huitièmes de finale, mais aussi à Brest de poursuivre son rêve. L’AS Monaco est à sa place, tandis que le PSG est passé proche de la correctionnelle. Mais grâce à deux victoires autoritaires face à Manchester City et Stuttgart, il a assuré sa place pour les playoffs où le sort lui a réservé un duel franco-français face à Brest. Un tirage plutôt clément si l’on se réfère aux derniers affrontements entre les deux équipes.

Le PSG sous la menace de Brest

Le 1 er février dernier, le PSG l’avait emporté en Bretagne (2-5). Malgré sa supériorité, Luis Enrique se montre prudent. « Tous les matches à domicile ou à l'extérieur face à cette équipe sont difficiles. C'est une équipe qui travaille, qui est bonne défensivement et offensivement. Elle peut marquer deux buts en deux minutes. Elle est bonne sur les centres et les seconds ballons. On sait que Brest peut toujours marquer contre nous, avec Ajorque ou Del Castillo. Ils ont la capacité à couper l'équipe en deux » a confié le coach du PSG.

L'ASM va prendre sa revanche ?

Peu importe le vainqueur, les instances du football français se frottent les mains car il y aura au moins deux équipes de Ligue 1 qualifiées pour les huitièmes de finale. Peut-être trois ? A condition que l’AS Monaco vienne à bout d’un Benfica, qui l’avait déjà battu lors de la première phase. L’équipe portugaise ne s’avance pas dans les meilleures conditions. Alexander Bah et Manu Silva souffrent de grave blessure. Le doute subsiste aussi pour Angel Di Maria, le maître à jouer du Benfica. L’occasion est belle pour les hommes d’Adi Hütter d’atteindre la prochaine étape.

Et selon vous, qui rejoindra le LOSC en huitièmes de finale de la C1 ? A vos votes !