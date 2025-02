Pierre Ménès balance, le PSG tient son nouveau Neymar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De 2017 à 2023, Neymar a enflammé les pelouses de Ligue 1 sous les couleurs du PSG. Arrivé l’été dernier à Paris, Désiré Doué est quant à lui parfois comparé à l’icône brésilienne, notamment pour son style de jeu. Ancien consultant, Pierre Ménès a concédé que le jeune Français lui rappelait par moment l’ancien numéro 10 parisien.

Le PSG tient un nouveau diamant dans ses rangs. L’été dernier, le club de la capitale battait la concurrence du Bayern Munich et obtenait la signature de Désiré Doué, arrivé contre 60M€ (bonus compris) en provenance du Stade Rennais. Après des débuts timides sous ses nouvelles couleurs, le nouveau numéro 14 du PSG a véritablement laissé éclater tout son talent sous les ordres de Luis Enrique, avec un style de jeu basé sur la technique, rappelant à certains observateurs la gestuelle de Neymar.

Doué doing Neymar things 💎 pic.twitter.com/6GH64XPSXT — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 9, 2025

Désiré Doué, inspiré de Neymar ?

Une comparaison qui commence à naître sur les réseaux sociaux notamment. Récemment, c’est le compte officiel de la Ligue 1 qui a une fois de plus noté des similitudes entre le jeune Français et la vedette brésilienne. Une similitude qui n’est d’ailleurs pas anodine, étant donné que Neymar est l’idole du jeune Désiré Doué. Quoi qu’il en soit, Pierre Ménès a également concédé ce lundi que le joueur de 19 ans lui rappelait parfois Neymar.

« C’est vrai que parfois on voit des gestes qui rappellent un peu Neymar »

« Ce qu’apporte Désiré Doué au PSG, c’est sa fantaisie, a-t-il confié sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot. C’est vrai que parfois on voit des gestes qui rappellent un peu Neymar. Quand Doué touche le ballon, il se passe des trucs ! Il est très important, et je pense qu’il y est pour beaucoup dans la grande réussite actuelle de l’escouade offensive du PSG. Quand tu vois Désiré Doué, et qu’à la place, tu as l’ignoble Kang-In Lee, qui joue 90 % de ses ballons vers l’arrière, et qui ne dribble jamais personne, et bien voilà, Doué il provoque, dribble, et fait des passes. C’est vrai que perdre le ballon avec Luis Enrique est un crime et que Doué a ce côté puncheur avec la balle qui lui fait prendre des risques, mais son apport est assez extraordinaire dans le PSG actuel. »