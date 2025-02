PSG : Le tacle sorti de nulle part sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Pendant sept saisons, Kylian Mbappé a fait les beaux jours du PSG en empilant les buts jusqu’à en devenir le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 réalisations. Néanmoins, il y a un secteur de jeu dans lequel l’attaquant star du Real Madrid n’a jamais excellé, les courses défensives pour soulager son groupe. Depuis son départ du Paris Saint-Germain, l’équipe court d’ailleurs plus, de quoi inspirer l’une des victimes du PSG.

Sous Luis Enrique, le PSG s’est athlétiquement transformé depuis 18 mois. En Ligue des champions, l’équipe parisienne comptabilisait 113,39 kilomètres par match lors de la campagne précédente. Et cette saison, le Paris Saint-Germain version Enrique fait encore mieux avec 118,13 KM relevés par rencontre de C1 comme démontré par Le Parisien dans ses colonnes du jour ce mardi. Il y a donc une augmentation claire de kilomètres parcourus par le PSG depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

«Avec le ballon, ils mettent une intensité de dingue et quand ils ne l’ont pas, ils sont solidaires»

Le Paris Saint-Germain impressionne son monde. Défait par le groupe de Luis Enrique vendredi dernier au Parc des princes sur le score de 4 buts à 1 avec son AS Monaco, Adi Hütter estimait que le club faisait actuellement partie du gratin européen et qu’il était un sérieux prétendant à un sacre final en Ligue des champions. Une victime collatérale du PSG a d’ailleurs fait part de son admiration face à la discipline athlétique mise en place par Enrique au Paris Saint-Germain. « Avec le ballon, ils mettent une intensité de dingue et quand ils ne l’ont pas, ils sont solidaires et font les efforts ensemble ».

«Ils couraient déjà l’an passé, excepté un joueur…»

Au passage, ladite victime collatérale du Paris Saint-Germain est même allé jusqu’à égratigner Kylian Mbappé. « En fait, ils couraient déjà l’an passé, excepté un joueur… Maintenant ils ont dix joueurs qui courent pour le jeu et par le jeu. ». Mbappé appréciera...