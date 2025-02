Transferts - Real Madrid : Le pote de Mbappé lâche sa réponse !

Thomas Bourseau

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, l'histoire a débuté l'été dernier. Se pourrait-il que l'intersaison de 2025 soit le lancement de l'idylle entre William Saliba et la Casa Blanca ? Le coéquipier de Mbappé en équipe de France a donné un élément de réponse à un fan des Gunners lors d'un stage du club anglais à Dubaï.

Le10sport.com vous l'avait révélé dès le mois d'octobre dernier : William Saliba est une piste prioritaire du Real Madrid pour le mercato estival à venir. Après Kylian Mbappé l'été dernier, c'est son coéquipier en équipe de France qui se trouve dans le viseur du président Florentino Pérez. Et ce, quand bien même l'international français se trouve être contractuellement lié à Arsenal jusqu'en juin 2027.

«N'allez jamais au Real Madrid, s'il vous plaît Saliba, jamais»

En stage à Dubaï avec Arsenal, William Saliba a signé quelques autographes à la sortie de la séance d'entraînement du groupe de Mikel Arteta. L'occasion pour un fan présent de lui demander de remporter la Ligue des champions avec Arsenal. De plus, le fan en question l'a incité à ne pas rejoindre le Real Madrid : « N'allez jamais au Real Madrid, s'il vous plaît Saliba, jamais ».

Saliba a assuré au fan d'Arsenal qu'il ne quitterait pas le club

Ce à quoi le principal intéressé a réagi en deux temps. Pour commencer en souriant puis en riant. Et au moment où le fan d'Arsenal lui a demandé de rester « avec nous », à Arsenal, William Saliba a répondu « oui ». En interview pour The Daily Mirror en décembre dernier, le défenseur des Gunners avait clairement fait savoir qu'il se verrait bien rester sur la durée à Arsenal. « Si je me sens prêt à rester dans la durée à Arsenal ? Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout - les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors pourquoi pas ? ».