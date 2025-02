Mercato - OM : Surprise, un buteur est attendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le recrutement d'Amine Gouiri pour 20M€ cet hiver, l'OM ne semble pas suffisamment bien armé au poste de buteur selon Daniel Riolo. Et l'éditorialiste attend d'ailleurs la signature d'un autre numéro 9 lors du prochain mercato estival afin de permettre à l'OM d'être compétitif en Ligue des Champions.

Avec la perte d'Elye Wahi (vendu à l'Eintracht Francfort pour 26M€ hors bonus), l'OM s'est mis en quête d'un nouveau numéro 9 durant le mercato hivernal. C'est finalement Amine Gouiri qui a débarqué en provenance du Stade Rennais (20M€) pour remplir cette tâche, et l'international algérien comptabilise déjà 3 passes décisives en deux apparitions sous le maillot de l'OM.

Bennacer à l'OM, un transfert qui pourrait redistribuer les cartes au milieu 🔄 Qui sera le grand perdant de cette arrivée ?

➡️ https://t.co/FntQvicl5I pic.twitter.com/9r7oKZlY45 — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

Riolo voit une réorganisation à l'OM

Pourtant, Daniel Riolo estime que l'OM devrait être réorganisé sur le plan tactique pour la saison prochaine, et notamment en ce qui concerne le milieu de terrain : « Je ne sais pas ce que veut De Zerbi pour la suite, mais il y a plein de trucs à imaginer. Est ce qu’un jour il ne faudra pas revenir à un milieu à trois avec Rabiot, Höjbjerg et Bennacer », a indiqué Riolo dimanche soir dans l'After Foot, sur RMC Sport. Et ce n'est pas tout.

Un vrai neuf attendu

Il poursuit en expliquant qu'il attendait le recrutement d'un pur buteur à l'OM : « Avec un vrai neuf, est ce que Luis Henrique pourrait être placé à l’arrière. L’équipe doit être améliorée », lâche Daniel Riolo. Le message est passé pour l'OM, qui vient pourtant tout juste de faire signer Gouiri.