PSG - OM : L'accord venu de nulle part !

A quelques jours du Classique au Parc des Princes entre le PSG et l'OM, les deux clubs ont chacun posté une publication similaire sur les réseaux sociaux afin de lutter contre le piratage. Parisiens et Marseillais sont donc d'accord à ce sujet, mais cette campagne n'avait pas fuité et sort un peu de nulle part.

Dimanche soir, le PSG reçoit l'OM au Parc des Princes pour un choc entre les deux premiers du classement en Ligue 1. Cependant, les dynamiques sont diamétralement opposées et peuvent laisser croire à une large victoire parisienne. En attendant, les deux clubs ont toutefois trouvé un sujet sur lequel ils sont d'accord : la lutte contre le piratage.

L'abonnement aux diffuseurs officiels est 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥 pour l'économie de l'OM. Alors pour faire gagner votre équipe, choisissez une 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥𝐞 !



Ensemble, disons STOP au piratage ❌.#Ligue1McDonalds @DAZN_FR @beinsports_FR pic.twitter.com/sLvfTo1RSH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 14, 2025

Le PSG et l'OM s'accordent sur le piratage

En effet, comme tous les clubs de Ligue 1, le PSG et l'OM ont posé une publication sur X sous cette forme : « L'abonnement aux diffuseurs officiels est essentiel pour l'économie du Paris Saint-Germain. Alors pour faire gagner votre équipe, choisissez une offre légale. Ensemble, disons STOP au piratage ». L'idée est bien évidemment de pousser les fans à s'abonner à DAZN plutôt que d'utiliser une IPTV et d'aller sur des liens sur Telegram.

Une annonce en pleine crise des droits TV

Une campagne qui n'était pas attendue et qui sort donc un peu de nulle part, mais qui apparaît en pleine crise des droits TV de la Ligue 1. DAZN, qui diffuse huit des neuf rencontres de chaque journée de L1, peine à atteindre le nombre d'abonnés nécessaires pour rentrer dans ses frais, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le championnat de France. C'est la raison pour laquelle le PSG et l'OM ont décidé de s'associer dans cette lutte contre le piratage.