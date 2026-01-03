Une star en moins : La mauvaise nouvelle pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la veille du derby face au Paris FC, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas pris part à l’entraînement avec ses coéquipiers du PSG. L’attaquant géorgien est en effet resté en salle, après avoir pris un coup ce vendredi. Il ne figure pas toutefois dans le point médical publié en fin de matinée.

La 17e journée de Ligue 1 est marquée par le retour du derby parisien entre le PSG et le PFC. Mais de nombreuses absences sont à déplorer des deux côtés. En plus d’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, qui disputent actuellement la CAN, Luis Enrique sera également privé de Kang-In Lee, Quentin Ndjantou et des deux gardiens Matvey Safonov et Martin James.

Kvaratskhelia victime d’un coup Et quid de Khvicha Kvaratskhelia ? S’il ne figure pas dans le point médical du jour, RMC révèle que l’attaquant géorgien du PSG a été victime d’un coup à l’entraînement vendredi, restant ainsi en salle ce samedi matin.