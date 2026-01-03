Officiel : Le PSG perd quatre joueurs !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant d’affronter le Paris FC dimanche soir, en clôture de la 17e journée de Ligue 1, le PSG a publié son traditionnel point médical, officialisant quatre forfaits. Des absences auxquelles s’ajoutent celles d’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, actuellement au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations.

Le PSG s’apprête à retrouver la Ligue 1 ce week-end, avec un rendez-vous particulier. Cette 17e journée est en effet marquée par le derby parisien entre le champion d’Europe en titre et le Paris FC, de retour dans l’élite après 46 ans d’attente. Une rencontre que vont rater certains joueurs de Luis Enrique.

Quatre forfaits actés À la veille du derby parisien, le PSG a publié son traditionnel point médical : « Kang-In Lee travaille individuellement suite à sa lésion musculaire de la cuisse gauche. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite, Quentin Ndjantou sera indisponible ces prochaines semaines. Matvey Safonov effectue un travail adapté suite à sa fracture de la main gauche. Malade, Martin James reste au repos ».