Transfert à l’OM : Zidane en rêve, c’est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Titulaire dans les buts de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations, Luca Zidane réalise de très belles performances. De quoi lui ouvrir certaines portes pour son avenir ? Actuellement, le fils de Zizou joue à Grenade, en deuxième division espagnole. Mais voilà que Luca Zidane pourrait ne pas s’y éterniser. Et si son avenir s’écrivait… à l’OM ?

Gardien de Grenade, Luca Zidane est sous contrat jusqu’en 2027. Mais voilà que l’avenir de l’international algérien pourrait s’écrire à un échelon supérieur grâce à sa Coupe d’Afrique des Nations. Journaliste à la Gazette du Fennec, Mehdi Chibouti expliquait à propos de Luca Zidane : « En cas de bon parcours à la CAN, Luca Zidane pourrait voir plus grand pour la suite de sa carrière et peut-être jouer dans un club de Liga d’ici un an ou deux ».

« J’ai l’OM dans le cœur » Forcément, quand on parle des Zidane, l’OM n’est jamais très loin. Alors qu’on connait le lien entre Zinedine Zidane et Marseille, c’est finalement son fils qui pourrait porter le maillot du club phocéen. En 2024, Luca Zidane n’avait pas caché son envie de signer à l’OM, confiant pour Free Ligue 1 : « Les deux clubs de mon cœur, c’est l’OM, parce que je suis né à Marseille, et toute ma famille d’ailleurs vit à Marseille, donc j’ai l’OM dans le cœur. Et après c’est le Real Madrid, parce que j’ai fait 15 ans là-bas, c’est le meilleur club du monde ».