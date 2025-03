Grosse déception au PSG, «on avait envie de l’aimer»

Axel Cornic

Après avoir longtemps échoué en misant tout sur les stars, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule en voulant plutôt construire un collectif solide, fait de jeunes joueurs à fort potentiel.Mais ce n’est pas une première, même si les précédentes tentatives de QSI n’ont pas vraiment connu un énorme succès.

Le projet lancé avec la signature de Luis Enrique a eu du mal à se mettre en place. Mais comme l’Espagnol l’annonçait, son PSG s’est dévoilé au moment opportun avec des prestations très abouties depuis le début de la deuxième partie de saison. Et le summum est évidemment cette qualification face à Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions, avec une équipe qui a montré une force collective impressionnante.

Deschamps - PSG : Le coup de fil du Qatar !

« Il y a eu une autre période où le PSG avait regagné un peu en popularité »

Cette équipe semble beaucoup plaire à Daniel Riolo, se rappelant toutefois d’un autre PSG sans stars qui faisant lever les foules. « Dans l’histoire, si tu remontes, il y a eu une autre période où le PSG avait regagné un peu en popularité après une période d’exaspération, c’est 2017. Quand Zlatan s’en va. Parce que c’est un peu comme si la période Zlatan était terminée alors qu’au fond c’est surtout lui qui part, mais il prenait tellement de place et il incarnait tellement le PSG qui veut devenir un grand club. Et puis comme il se plantait… » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

La remontada a tout gâché ?

« Ils arrivent jusqu’à ce match contre le Barça où s’il n’y a pas ce braquage du match retour, je pense que cette équipe là peut marquer les esprits vraiment » a poursuivi Riolo, faisant référence à la remontada de mars 2017, face au FC Barcelone. « Il n’y a plus cet esprit star car Cavani devient le porte-drapeau de l’équipe, puis tu as Rabiot qui est très jeune, Kimpembe commence à intégrer l’équipe. Tu as des bons joueurs comme Di Maria, Verratti est encore vraiment bien. Malheureusement cette équipe a capoté dans ce match. Cette équipe on avait envie de l’aimer ».