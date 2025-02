Pierre Ménès, son retour de rêve à la télévision !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2021, Pierre Ménès quittait Canal+ après des accusations d'agressions sexuelles. Resté douze années au sein de la chaîne cryptée, l’ancien chroniqueur du CFC avait été révélé du grand public dans l’émission 100 % Foot, présentée par Estelle Denis, et diffusée chaque dimanche sur M6 entre 2005 et 2009, une période dont il se souvient avec nostalgie.

Grande gueule de Canal+ avec des apparitions remarquées chaque dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès a brusquement quitté la télévision en mars 2021 après des accusations d'agressions sexuelles. Une suspension d’antenne avant un départ définitif après les révélations de Marie Portolano dans le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", consacré au sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Depuis, Pierre Ménès a été condamné en avril 2023 à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, et relaxé dans deux des trois affaires pour lesquelles il comparaissait, des faits remontants à 2018 et 2021 dans un magasin Nike de la capitale ainsi qu’au Parc des Princes.

« Si je devais refaire une émission, ce serait 100% Foot »

Pierre Ménès n’a pas retrouvé d’emploi à la télévision et intervient désormais sur sa propre chaîne YouTube. C’est à l’occasion d’une de ses vidéos que l’ancien chroniqueur star de Canal+ a évoqué un possible retour, avec une certaine nostalgie. « Si je devais refaire une émission, ce serait 100% Foot avec Estelle (Denis) et Dominique (Grimault). Quoiqu’il ait pu se passer avant et après, ce sera l’émission qui m’aura le plus marqué », confie-t-il.

100 % Foot avant le CFC

C’est dans le cadre de ce programme du dimanche soir présenté par Estelle Denis et diffusé sur M6 que Pierre Ménès s’était fait connaître du grand public entre 2005 et 2009. L’ancien journaliste de L’Equipe avait ensuite pris la direction de Canal+ pour intervenir dans l’émission d’Hervé Mathoux.