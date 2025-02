En plein échec, Pascal Praud est sauvé par Pierre Ménès

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dirigeant du FC Nantes entre 2008 et 2010, Pascal Praud avait retrouvé le monde du journalisme dans la foulée de ce passage raté grâce à l'intervention indirecte de Pierre Ménès. Ce dernier a raconté comment son départ de RTL avait permis à l’actuelle star de CNews de reprendre sa carrière médiatique.

Aujourd’hui connu pour être l’une des figures de CNews et des médias de Vincent Bolloré (Europe 1, Le Journal du Dimanche), Pascal Praud a connu plusieurs vies. D’abord dans le sport, en tant que journaliste en débutant dans l'émission Téléfoot de TF1, puis comme dirigeant. En janvier 2008, le natif de Loire-Atlantique rejoignait le FC Nantes, son club de cœur, pour occuper le poste de directeur général délégué, en charge de la communication et du marketing. L’occasion pour lui de collaborer avec Waldemar Kita, l’un de ses proches. Une aventure qui vire au fiasco puisqu’il partira moins de deux ans plus tard. Pascal Praud reviendra à son premier amour, le journalisme, indirectement grâce à Pierre Ménès, selon ce dernier.

« Je connais bien Pascal Praud, même très très bien... »

« Je connais bien Pascal, même très très bien Pascal. Si Pascal Praud est revenu dans le monde du journalisme après l’échec de sa période au FC Nantes, c’est indirectement grâce à moi, affirme Pierre Ménès dans l’une de ses vidéos publiée sur YouTube. A l’époque je faisais le multiplex avec Christian Ollivier sur RTL, et Cyril Linette, qui était le chef des sports, veut que je sois en exclusivité sur Canal, et donc augmente de façon assez sensible mes émoluments pour que j’arrête RTL. Donc j’arrête RTL, et Christian Ollivier se trouve obligé de me trouver un remplaçant, et il choisit Pascal Praud qui à ce moment-là n’avait plus de travail ».

« Un peu grâce à moi qu’il a retrouvé du travail »

« Donc c’est quelque part un peu grâce à moi que Pascal a retrouvé du travail. Aujourd’hui, c’est vraiment devenu une star, que ce soit sur Europe 1 ou sur CNews, il a des audiences magnifiques. Je ne suis pas forcément très client de ses programmes parce que le matin j’écoute plutôt les Grandes Gueules. Mais on se voit souvent à La Baule », poursuit Pierre Ménès, qui se dit proche de Pascal Praud, d’un grand soutien au moment où l'ex-chroniqueur du Canal Football Club avait quitté Canal+ en 2021 après un scandale lié à la diffusion du documentaire "Je suis une journaliste, je ne suis pas une salope". « Il fait partie des gens qui m’ont soutenu au moment où j’ai eu mes histoires, et ça je ne l’oublie pas », confie celui qui fut condamné en avril 2023 à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, et relaxé dans deux des trois affaires pour lesquelles il comparaissait.